Παλαιστινιακή Αρχή: Συνεργός οι ΗΠΑ στα «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς δήλωσε ότι το βέτο που άσκησαν οι ΗΠΑ στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφορικά με την απαίτηση μιας ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τις καθιστά συνένοχο σε αυτά που περιγράφονται ως εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

Ο Αμπάς δήλωσε επίσης, ότι καθιστά υπεύθυνες τις ΗΠΑ για την σφαγή των παιδιών Παλαιστινίων, των γυναικών, αλλά και των ηλικιωμένων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφερε μία ανακοίνωση της προεδρίας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

