Cop28: Γκρίνια του Πεκίνου για τη συμμετοχή της Ταϊβάν σε συζήτηση για το κλίμα

Η κινεζική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη COP28 παραπονέθηκε σήμερα για αυτό που χαρακτήρισε ως μία απαράδεκτη συζήτηση μεταξύ άλλων χωρών, αναφορικά με τη συμμετοχή της Ταϊβάν στην αναφερόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Η Κίνα παρατήρησε ότι στη διάρκεια της διάσκεψης μια μικρή ομάδα χωρών αγνόησε το γεγονός ότι η Ταϊβάν αποτελεί ένα αδιαίρετο κομμάτι της Κίνας, "κάνοντας θόρυβο" σχετικά με τη συμμετοχή των αρχών της Ταϊβάν στην COP», δήλωσε ένα μέλος της κινεζικής αντιπροσωπείας μέσω ενός μεταφραστή στην αίθουσα της ολομέλειας της διάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

