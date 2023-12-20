Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως θα υπάρξει μια «αυστηρή» απάντηση σε ξένες ειδικές υπηρεσίες που επιδιώκουν, όπως υποστήριξε, να αποσταθεροποιήσουν τη Ρωσία, βοηθώντας το ουκρανικό καθεστώς.

«Το καθεστώς του Κιέβου με την άμεση υποστήριξη ξένων ειδικών υπηρεσιών ακολουθεί τον δρόμο των τρομοκρατικών μεθόδων, πρακτικά της κρατικής τρομοκρατίας», δήλωσε ο Πούτιν, σε μήνυμα βίντεο με την ευκαιρία της δημόσιας Ημέρας των πρακτόρων ασφαλείας.

«Είναι πράξεις δολιοφθοράς εναντίον μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, επιθέσεις εναντίον αμάχων πολιτών και εκπροσώπων των αρχών», συνέχισε.

Πολλές δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές στη Ρωσία και επιθέσεις με ντρόουν που αποδίδονται στο ουκρανικό καθεστώς έχουν αναφερθεί αφότου η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Πρέπει να θέσουμε τέλος με αυστηρό τρόπο στις προσπάθειες ξένων ειδικών υπηρεσιών να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν εύκολα καθήκοντα. Αλλά έχετε όλο το απαραίτητο δυναμικό, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφάλεια του κράτους, της κοινωνίας, των πολιτών μας», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.