Γερμανία: Απεργιακές κινητοποιήσεις υπαλλήλων στο λιανεμπόριο

Σε προειδοποιητική απεργία κάλεσε το συνδικάτο Ver.di τους πωλητές σε εμπορικά καταστήματα μεγάλων αλυσίδων του Βερολίνου και του Βραδεμβούργου από σήμερα έως και το Σάββατο, ενόψει του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ver.di, καλούνται να απεργήσουν οι εργαζόμενοι σε επιλεγμένα υποκαταστήματα των εταιριών Ikea, Penny, H&M, Edeka, Thalia, Rewe και Netto, γεγονός που αναμένεται να δυσχεράνει την εξυπηρέτηση των πελατών για τις αγορές των Χριστουγέννων. Το συνδικάτο διεκδικεί αύξηση τουλάχιστον κατά 2,50 ευρώ/ώρα, ενώ τα αιτήματα διαφέρουν ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κρατίδιο. Ο προηγούμενος γύρος των διαπραγματεύσεων έληξε τον Νοέμβριο, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι κινητοποιήσεις αυτών των ημερών εκτιμάται πάντως ότι δεν θα οδηγήσουν σε υποχρεωτικό κλείσιμο καταστημάτων, ωστόσο αναμένονται καθυστερήσεις στον εφοδιασμό με προϊόντα.

Μετά τις γιορτές πάντως αναμένεται εντατικοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων σε πολλούς κλάδους. Οι σιδηροδρομικοί προανήγγειλαν ήδη νέες κινητοποιήσεις μετά τις 7 Ιανουαρίου, καθώς στην εσωτερική ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των μελών του συνδικάτου τους, το 97% τάχθηκε μάλιστα υπέρ μιας επ' αόριστον απεργίας.

