Την ώρα που η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος κλυδωνίζεται από το σκάνδαλο με την έρευνα για τα «ιερά εμβάσματα» σε κέντρα διασκέδασης της Πάτρας, έσπασε τη σιωπή του ο ένας από τους δυο καθολικούς ιερείς, τα ονόματα τον οποίων εμπλέκονται στην εν εξελίξει ποινική έρευνα.

Μιλώντας στον Αnt1 ο εφημέριος στην Κρήτη, «έδειξε ως διαχειριστή των λογαριασμών των επικεφαλής της επισκοπής Σύρου.

«Στον λογαριασμό κάνει κουμάντο μόνον ο επίσκοπος»

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά "δεν μπορούσα να κάνω τίποτα στο λογαριασμό αυτό. Γιατί σ' αυτό το λογαριασμό μπορεί να κάνει κουμάντο μόνο ο Επίσκοπος, δεν μπορώ να μπω και να κάνω κάτι μέσα. Είναι (λογαριασμός) στο όνομά μου, γιατί είμαι Εφημέριος εδώ στο Ηράκλειο και πρέπει να είναι στο όνομά μου, αλλά σε όλα αυτά κάνει κουμάντο ο Επίσκοπος".

Παράλληλα εξήγησε ότι ως εφημέριος καθολικού ναού στην Κρήτη έχει στο όνομά του λογαριασμούς, όμως, επειδή η Κρήτη διοικητικά ανήκει στην Επισκοπή Σύρου, όλα τα χρήματα/εμβάσματα και καταθέσεις τα διαχειρίζεται [σύμφωνα με το κώδικα κανονικού δικαίου] ο επίσκοπος Σύρου και όχι ο ίδιος!

«Δεν εμπλέκομαι σε τίποτα, δεν έχω σχέση με αυτά τα πράγματα.

Στο δικό μου όνομα είναι γραμμένο, αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω μέσα, να κάνω κάτι. Μήπως από λάθος είναι το όνομά μου εκεί. Όλοι κάνουν λάθος, και στο κράτος υπάρχει λάθος. Να βρούμε το δίκαιο στο δικαστήριο» είπε στο τέλος.

Δεσμεύονται λογαριασμοί 2 εταιρειών και 5 προσώπων

Όπως έγραψε το skai.gr, η διάταξη της δέσμευσης των Τραπεζικών λογαριασμών υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και αφορά σε εταιρείες με δραστηριότητα στην Πάτρα αλλά και φυσικά πρόσωπα η πλειοψηφία των οποίων διαμένουν στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής, από την έρευνα προέκυψε πως φυσικά πρόσωπα που διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου θρησκευτικού χαρακτήρα, μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς να δικαιολογηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, το ποσό που αποκομίστηκε από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ, και τα πέντε φυσικά πρόσωπα καθώς και οι δύο μονοπρόσωπες εταιρείες τέλεσαν την αξιόποινη δράση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατάσχονται και δημεύονται περειουσιακά στοιχεια των φυσικών προσώπων αξίας ίσης με το προϊον της εγκληματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news οι δύο εταιρείες είναι μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ και μία Ετερόρρυθμη.

Ροή οκταετίας

Όπως περιγράφεται στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υψηλά ιστάμενος της καθολικής εκκλησίας και ένας υφιστάμενός του έστελναν με τραπεζικά εμβάσματα εδώ και 8 χρόνια μεγάλα χρηματικά ποσά σε 5 άτομα στην Πάτρα. Τα πόσα κατέληγαν σε επενδύσεις νυχτερινών μαγαζιών, ακόμα και σε πρακτορεία τυχερών παιγνίων για την εξόφληση χρεών από τζόγο.

Βασικός αποδέκτης των χρημάτων, φέρεται να είναι ένας ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων στην Πάτρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για τον εκβιασμό Μητροπολίτη με «ροζ» βίντεο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε καταφέρει να αποσπάσει εκβιαστικά περίπου 500.000 ευρώ με εμβάσματα μέσα σε 1,5 χρόνο, ενώ άγνωστο ήταν το χρηματικό ποσό που είχε λάβει σε μετρητά. Οι αρμόδιες αρχές δεν αποκλείουν τα εμβάσματα που προέρχονται από τους ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος τα τελευταία 8 χρόνια, να είναι προϊόν παρόμοιου εκβιασμού.

Πηγή: skai.gr

