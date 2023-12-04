Βόρεια Μακεδονία: Στις 8 Μαΐου 2024 οι βουλευτικές εκλογές

Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στα Σκόπια, συμφώνησαν οι τακτικές βουλευτικές εκλογές στη χώρα να διεξαχθούν στις 8 Μαΐου (ημέρα Τετάρτη) 2024.

Οι βουλευτικές εκλογές θα συμπέσουν με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία της Βόρειας Μακεδονίας, 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στις 28 Ιανουαρίου 2024 θα σχηματιστεί στη χώρα υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Βάσει μίας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) της οποίας ηγείται ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και του αλβανικού DUI του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι, επικεφαλής αυτής της υπηρεσιακής κυβέρνησης θα οριστεί πρόσωπο που θα υποδειχθεί από το κόμμα DUI. Στην υπηρεσιακή αυτή κυβέρνηση, η αντιπολίτευση θα ορίσει δύο υπουργούς από τις τάξεις της (Εσωτερικών και Εργασίας).

Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, το δεξιό VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι προηγείται σταθερά και με αρκετή διαφορά του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές, τα μεγαλύτερα κόμματα της χώρας δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμη τους υποψηφίους τους. Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας είναι ο Στέβο Πεντάροφσκι, η πενταετής θητεία του οποίου λήγει τον Μάϊο του 2024. Ο Πεντάροφσκι είχε εκλεγεί πρόεδρος της χώρας στις εκλογές του 2019 με την στήριξη του SDSM και του DUI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

