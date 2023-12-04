Επενδυτές ίσως γνώριζαν για το σχέδιο επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ και επωφελήθηκαν οικονομικά

Οι ισραηλινές αρχές ερευνούν ισχυρισμούς Αμερικανών ερευνητών ότι ορισμένοι επενδυτές μπορεί να γνώριζαν εκ των προτέρων το σχέδιο της Χαμάς να επιτεθεί στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και ότι χρησιμοποίησαν αυτές τις πληροφορίες για να επωφεληθούν από ισραηλινούς τίτλους.

Έρευνα των καθηγητών Νομικής, Ρόμπερτ Τζάκσον Τζ. από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Τζόσουα Μιτς του Πανεπιστημίου Κολούμπια ανακάλυψε σημαντικές ανοικτές πωλήσεις μετοχών πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πυροδότησαν τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος μαίνεται εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

«Μέρες πριν από την επίθεση, επενδυτές φάνηκε να αναμένουν τα επερχόμενα γεγονότα», τόνισαν οι συντάκτες της έρευνας, αναφερόμενοι στο ενδιαφέρον για ανοικτές πωλήσεις μετοχών ισραηλινού επενδυτικού ταμείου (ETF) που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο και περιλαμβάνεται στους δείκτες MSCI, οι οποίες «εκτινάχθηκαν ξαφνικά και σημαντικά» στις 2 Οκτωβρίου με βάση τα στοιχεία από την αρμόδια Ρυθμιστική Χρηματοπιστωτική Αρχή (FINRA).

«Και λίγο πριν την επίθεση, οι ανοικτές πωλήσεις ισραηλινών τίτλων στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE) αυξήθηκαν δραματικά», αναφέρουν οι Αμερικανοί ερευνητές στην έκθεσή τους 66 σελίδων.

Σε απάντηση στο Reuters, το TASE παρέπεμψε στην ισραηλινή Αρχή Κεφαλαιαγοράς, η οποία υπογράμμισε: «Το θέμα είναι γνωστό στις αρχές και βρίσκεται υπό έρευνα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Μια εκπρόσωπος του χρηματιστηριακού εποπτικού οργάνου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και η ισραηλινή αστυνομία δεν έκανε αμέσως κάποιο σχόλιο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι ανοικτές πωλήσεις (short-selling), όπου οι επενδυτές αναμένουν ότι η τιμή της μετοχής θα πέσει, επιτρέποντας να αγοραστεί ξανά σε χαμηλότερη τιμή με κέρδος, πριν από τις 7 Οκτωβρίου «υπερέβη τις ανοικτές πωλήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών άλλων περιόδων κρίσης».

Αυτές περιλαμβάνει την ύφεση μετά την οικονομική κρίση του 2008, τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας το 2014 και την πανδημία της Covid-19.

Παράλληλα οι ερευνητές ανέφεραν ότι για τη Leumi, τη μεγαλύτερη τράπεζα του Ισραήλ, 4,43 εκατομμύρια νέες μετοχές που σορταρίστηκαν κατά την περίοδο από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου απέφεραν κέρδη 3,2 δισεκατομμυρίων σέκελ (862 εκατομμύρια δολάρια) από αυτές τις πρόσθετες ανοικτές πωλήσεις.

«Αν και δεν βλέπουμε συνολική αύξηση σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών ισραηλινών εταιρειών στις αμερικανικές χρηματαγορές, εντοπίζουμε μια απότομη και ασυνήθιστη αύξηση, λίγο πριν τις επιθέσεις, στις συναλλαγές επικίνδυνων βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων προαίρεσης (options) σε αυτές τις εταιρείες που λήγουν αμέσως μετά τις επιθέσεις», υπογραμμίζει η έκθεση.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές που ενημερώθηκαν για τις επερχόμενες επιθέσεις επωφελήθηκαν από αυτά τα τραγικά γεγονότα και, σύμφωνα με την προηγούμενη βιβλιογραφία, αποδεικνύουμε ότι οι συναλλαγές αυτού του είδους συμβαίνουν λόγω των κενών στην επιβολή των νομικών απαγορεύσεων συναλλαγών με προηγούμενη ενημέρωση στις ΗΠΑ και διεθνώς».

Οι καθηγητές αναφέρθηκαν στα μοτίβα στις αρχές Απριλίου, όταν αναφέρθηκε ότι η Χαμάς σχεδίαζε αρχικά την επίθεσή της στο Ισραήλ. «Ο όγκος ανοικτών πωλήσεων στο EIS ( το ισραηλινό ETF του MSCI) κορυφώθηκε στις 3 Απριλίου σε επίπεδα πολύ παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου και ήταν πολύ υψηλότερης τάξης μεγέθους σε σχέση με άλλες ημέρες πριν από τις 3 Απριλίου», ανέφεραν.

Η έρευνα αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ισραηλινό ιστότοπο οικονομικών ειδήσεων The Marker

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.