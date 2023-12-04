Αρμενία: Νεκρός Αρμένιος στρατιώτης από πυρά αζέρικου στρατού κοντά στα σύνορα

Η αρμένικη κυβέρνηση ανέφερε ότι ένας Αρμένιος στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα από δυνάμεις του αζέρικου στρατού, κοντά στα σύνορα μεταξύ αυτών των δύο χωρών του Καυκάσου, οι σχέσεις των οποίων παραμένουν για χρόνια τεταμένες και έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε πολέμους.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν άνοιξαν πυρ εναντίον μιας αρμενικής θέσης μάχης στο Μπαρτζρούνι», στη νοτιοδυτική Αρμενία, κοντά στα σύνορα με τον θύλακα του Αζερμπαϊτζάν, Ναχιτσιβάν, και ένας Αρμένιος στρατιώτης «τραυματίστηκε θανάσιμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αρμενικό υπουργείο Άμυνας, συμπληρώνοντας πως διενεργεί έρευνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με το υπουργείο, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:35 τοπική ώρα (15:35 ώρα Ελλάδας).

Το περιστατικό σημειώνεται καθώς η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησαν εκ νέου συζητήσεις την περασμένη Πέμπτη για την οριοθέτηση των κοινών συνόρων τους, σε μια περίοδο που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτών των κρατών βρίσκονται στάσιμες.

Μπακού και Γερεβάν έχουν εμπλακεί εδώ και δεκαετίες σε εδαφική σύγκρουση για την αζέρικη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, την οποία το Μπακού ανακατέλαβε τον Σεπτέμβριο μετά από μια αστραπιαία επίθεση κατά των δυνάμεων των Αρμενίων αυτονομιστών.

Σχεδόν ολόκληρος ο αρμενικός πληθυσμός της περιοχής, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι από τους 120.000 κατοίκους της περιοχής, κατέφυγαν έκτοτε στην Αρμενία.

Ένοπλα επεισόδια, συχνά θανατηφόρα, σημειώνονται τακτικά κατά μήκος των επίσημων συνόρων των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.