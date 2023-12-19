Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε σήμερα την εν μέρει επανάληψη των ομοσπονδιακών εκλογών του 2021 σε 455 από τις 2256 εκλογικές περιφέρειες του Βερολίνου και στις αντίστοιχες περιφέρειες της επιστολικής ψήφου, λόγω εκτεταμένων παρατυπιών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία. Πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θεωρείται η 11η Φεβρουαρίου 2024.

Έπειτα από καταγγελία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο είχε ήδη τον Νοέμβριο του 2022 αποφασίσει ότι υπάρχουν λόγοι επανάληψης των εκλογών σε 327 περιφέρειες, ωστόσο το Συνταγματικό Δικαστήριο αύξησε τις περιφέρειες σε 455. Οι περιφέρειες της επιστολικής ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές είναι 104 από τις 1507.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στις αρμόδιες κρατιδιακές υπηρεσίες και διαβεβαίωσε ότι «έχουν δημιουργηθεί όλες οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εκλογές να κυλήσουν ομαλά». Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί το αργότερο έως τις 11 Φεβρουαρίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία για την απόφαση του Δικαστηρίου υπήρχε στην Αριστερά, η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας διαλύθηκε πριν από λίγες ημέρες, μετά την ανεξαρτητοποίηση 10 βουλευτών. Το κόμμα είχε εξασφαλίσει την είσοδό του στην Bundestag χάρη στην απευθείας εκλογή τριών βουλευτών της, οι δύο εκ των οποίων στο Βερολίνο. Η επανάληψη της διαδικασίας όμως δεν επηρεάζει τις συγκεκριμένες περιφέρειες, οπότε «η Αριστερά θα μπορέσει να παραμείνει στην Bundestag ως κοινωνική αντιπολίτευση», δήλωσε ο πρώην αρχηγός της κοινοβουλευτικής της ομάδας, Ντίτμαρ Μπαρτς.

Σε περίπτωση απώλειας των συγκεκριμένων εντολών, η Αριστερά - και οι δέκα βουλευτές που είχαν αρχικά εκλεγεί με το κόμμα - θα έπρεπε να αποχωρήσουν από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Η επανάληψη των εκλογών μπορεί πάντως, έστω θεωρητικά, να επηρεάσει τη σύνθεση της αντιπροσωπείας του Βερολίνου στην Bundestag.

Λόγω ακόμη πιο εκτεταμένων παρατυπιών και προβλημάτων στην εκλογική διαδικασία, στις 12 Φεβρουαρίου του 2023 επαναλήφθηκαν οι κρατιδιακές εκλογές σε όλο το Βερολίνο, με αποτέλεσμα μάλιστα την ανατροπή του αποτελέσματος του 2021, με τη νίκη του CDU έναντι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD). Το Συνταγματικό Δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στα εκλογικά κέντρα δεν ήταν εξίσου σοβαρά στην περίπτωση των ομοσπονδιακών εκλογών και για αυτό δεν κρίνεται αναγκαία η συνολική επανάληψη και αυτής της διαδικασίας, αλλά μόνο μέρους της.

Πηγή: skai.gr

