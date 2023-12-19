Το ηφαίστειο που εξερράγη χθες το βράδυ στη χερσόνησο του Ρέικιανες, στην Ισλανδία, νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ εξακολουθεί να εκτοξεύει λάβα, στάχτη και νέφος αερίων.

Η έκρηξη στον κρατήρα Sundhnuks φαίνεται να «σταθεροποιείται», σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο της Ισλανδίας, ωστόσο το χωριό Γκρίνταβικ, το οποίο έχει εκκενωθεί από τις 11 Νοεμβρίου, ίσως βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο εξαιτίας των ποταμών λάβας και της ρωγμής μήκους περίπου τεσσάρων χιλιόμετρων που έχει σχηματιστεί στο έδαφος.

Την ίδια ώρα, το Ρέικιαβικ κινδυνεύει από τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των αερίων που εκκλήθηκαν – και εξακολουθούν να εκλύονται – από την ηφαιστειακή έκρηξη.

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκλήθηκε από την έκρηξη είναι πιθανό να επηρεάσει το Ρέικιαβικ απόψε ή αύριο» ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Gas pollution likely to hit Icelandic capital in coming hours after volcano eruption, forecasters warn



Follow our live blog here🔗https://t.co/0vxam0NnWw — Sky News (@SkyNews) December 19, 2023

Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Γκρίνταβικ έχουν κλείσει και θα παραμείνουν κλειστοί τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω του Facebook, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον πληθυσμό όπως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση.

Το 2021, το 2022 και τον περασμένο Ιούλιο, οι ηφαιστειακές εκρήξεις σε έναν ακατοίκητο τομέα στα περίχωρα του Γκρίνταβικ είχαν γίνει μεγάλες τουριστικές ατραξιόν, προσελκύοντας σχεδόν 680.000 επισκέπτες, σύμφωνα με το ισλανδικό Γραφείο Τουρισμού.

Στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ισλανδία, ο Βίντιρ Ρέινισον, προειδοποίησε μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RUV πως αυτή η νέα έκρηξη «δεν είναι μια τουριστική έκρηξη και πρέπει να την παρατηρείτε από πολύ μακριά».

