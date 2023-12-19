Οξύνεται το κλίμα στην Τουρκία μετά τα επεισόδια Κεμαλιστών και Ισλαμιστών στρατιωτικών στη Σχολή Πεζικού, με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απειλεί τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Εσείς τον στρατό του Ατατούρκ τον ανοίγετε στις θρησκευτικές αιρέσεις και όσο τους επιτρέπετε να οργανωθούν εκεί μέσα, τότε αυτοί φτάνουν στο σημείο να μην φορούν τη φωτογραφία του Κεμάλ. Εσείς δεν πήρατε το μάθημα σας από την απόπειρα του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Εκεί δεν έκαναν απόπειρα αυτοί που υποστηρίζουν τον Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά όσοι είναι οι εχθροί του Ατατούρκ, όσοι δεν αντέχουν στην ιδεολογία του Κεμάλ, και όσοι δεν θέλουν να βλέπουν τη φωτογραφία του Ατατούρκ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο νέος πρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) Οζγκιούρ Οζέλ σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

«Αρχίσατε πάλι να καλοπιάνετε όσους δεν αντέχουν σε μια φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, να τους υποστηρίζετε… Δεν θα σας το επιτρέψουμε, και την υπόθεση αυτή την παρακολουθώ στενά» πρόσθεσε.

«Εσύ Γιασάρ Γκιουλέρ, υπουργέ Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Δεν θα ανεχθούμε αυτή την κατάσταση να μην σέβονται αυτόν που σεβόμαστε... Ή ο υπουργός θα συμμαζέψει τα μυαλά του, η θα του τα συμμαζέψουμε εμείς!» δήλωσε μάλιστα ο Οζέλ.

Σημειώνεται ότι ισλαμιστές σπουδαστές της Σχολής αρνήθηκαν να φορέσουν κονκάρδα με το πρόσωπο του Κεμάλ Ατατούρκ, κατά την τελετή εις μνήμην του που πραγματοποιήθηκε με κάποιους να φέρεται πως την πέταξαν.

Η κίνησή τους αυτή προκάλεσε την οργή των Κεμαλιστών σπουδαστών με τα επεισόδια που ακολούθησαν να παίρνουν τέτοια έκταση ώστε να χρειαστεί η επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας και της στρατοχωροφυλακής, στους χώρους της σχολής.

