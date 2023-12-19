Πούτιν: Σε ετοιμότητα οι στρατηγικές δυνάμεις απέναντι στον «υβριδικό πόλεμο» της Δύσης

Η Ρωσία αναβαθμίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και διατηρεί τις στρατηγικές της δυνάμεις στο ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας καθώς η Δύση διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους του τομές της άμυνας.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και ότι όλες οι προσπάθειες για την επιβολή στρατηγικής ήττας στην Ρωσία έχουν καταρρεύσει.

Η αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας αντέδρασε στην σύρραξη στην Ουκρανία ταχύτερα από την αμυντική βιομηχανία της Δύσης, δήλωσε ο Πούτιν, ενώ ο ρώσος υπουργός Αμυνας Σεργκεί Σοϊγκού δήλωσε κατά την ίδια συνάντηση ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή τανκς κατά 5,6 φορές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ότι έχει δημιουργήσει ναρκοπέδια έκτασης 7.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε μήκος 2.000 χιλιομέτρων της γραμμής του μετώπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.