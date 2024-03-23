Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το μακελειό στο Crocus Concert Hall λέγοντας πως θα εντοπιστούν και τιμωρηθούν όλοι όσοι οργάνωσαν την επίθεση ενώ σύνδεσε την επίθεση με την Ουκρανία λέγοντας ότι «από την ουκρανική πλευρά ετοιμάζονταν να υποδεχθούν τους άνδρες».

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στο ρωσικό λαό ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε: «Οι οργανωτές της τρομοκρατικής επίθεσης ετοίμαζαν μια επιδεικτική εκτέλεση και μια αιματηρή πράξη εκφοβισμού. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει όλους όσους προετοίμασαν την τρομοκρατική επίθεση. Μόνο ανταπόδοση και λήθη περιμένουν τους τρομοκράτες, δεν έχουν μέλλον. Το κοινό καθήκον των Ρώσων τώρα είναι να είναι μαζί ενωμένοι, και έτσι θα είναι. Κανείς δεν μπορεί να κλονίσει την ενότητα των Ρώσων πολιτών. Η Ρωσία πάντα γινόταν ακόμα πιο δυνατή στις πιο δύσκολες δοκιμασίες, και έτσι θα είναι και τώρα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σπείρει δηλητηριώδεις σπόρους διχόνοιας ή πανικού και στη Ρωσία. Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται για τον εντοπισμό συνεργών τρομοκρατών», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πούτιν και πρόσθεσε:

«Η έρευνα θα κάνει τα πάντα για να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες της τρομοκρατικής επίθεσης».

Παράλληλα, δήλωσε πεπεισμένος ότι η Ρωσία έχει συλλάβει και τους 4 άνδρες που πραγματοποίησαν την επίθεση και υπογράμμισε ότι όλοι όσοι συνελήφθησαν είχαν κατεύθυνση προς την Ουκρανία.

«Όλες οι μέχρι στιγμής αναφορές υποδηλώνουν ότι οι συλλήψεις έγιναν στο Μπριάνσκ, μια περιοχή στα νοτιοδυτικά της Μόσχας που κατευθύνεται προς τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας» είπε.

«Βρέθηκαν και συνελήφθησαν και οι τέσσερις άμεσοι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, όλοι όσοι πυροβόλησαν και σκότωσαν ανθρώπους. Προσπάθησαν να κρυφτούν και κινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, προετοιμάστηκε «παράθυρο» από την ουκρανική πλευρά για να περάσουν τα κρατικά σύνορα. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαλύψουν ολόκληρη τη βάση των συνεργών των τρομοκρατών: αυτούς που τους παρείχαν μεταφορά, που τους περιέγραψαν οδούς διαφυγής από τον τόπο του εγκλήματος, που τους ετοίμασαν κρύπτες, αποθήκες όπλων και πυρομαχικών.»

Αναφερόμενος στους τραυματίες ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή ενώ ευχαρίστησε γιατρούς, πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες που συμμετείχαν στη διάσωση.

«Οι γιατροί δίνουν πλέον μάχη για τη ζωή των θυμάτων, όσων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό και ακόμη και αδύνατο για να διαφυλάξουν τη ζωή και την υγεία όλων των τραυματιών. Ιδιαίτερα λόγια ευγνωμοσύνης προς τα πληρώματα ασθενοφόρων, στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων, πυροσβεστών, διασωστών που έκαναν τα πάντα για να σώσουν ζωές ανθρώπων, να τους βγάλουν κάτω από τη φωτιά, από το επίκεντρο της φωτιάς και του καπνού και να αποφύγουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Δεν μπορώ να αγνοήσω τη βοήθεια απλών πολιτών που τα πρώτα λεπτά μετά την τραγωδία δεν έμειναν αμέτοχοι και αδιάφοροι και μαζί με γιατρούς και αξιωματικούς ασφαλείας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και παρέδωσαν τα θύματα στα νοσοκομεία».

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης, τα βαθιά του του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και κήρυξε την Κυριακή 24 Μαρτίου ημέρα εθνικού πένθους.

Κλείνοντας ο Πούτιν είπε: «Επαναλαμβάνω, οι Αρχές επιβολής του νόμου θα κάνουν τα πάντα για να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες του εγκλήματος. Αλλά είναι ήδη προφανές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι όχι μόνο με μια προσεκτικά σχεδιασμένη κυνικά τρομοκρατική επίθεση, αλλά με μια προετοιμασμένη και οργανωμένη μαζική δολοφονία ειρηνικών, ανυπεράσπιστων ανθρώπων.

Οι εγκληματίες ξεκίνησαν ήρεμα και σκόπιμα να σκοτώσουν, να πυροβολήσουν εν ώρα αιχμής τους πολίτες μας, τα παιδιά μας. Ακριβώς όπως οι Ναζί έκαναν κάποτε σφαγές στα κατεχόμενα, αποφάσισαν να οργανώσουν μια παράσταση, μια αιματηρή πράξη εκφοβισμού. Όλοι οι δράστες, οι διοργανωτές και οι πελάτες αυτού του εγκλήματος θα υποστούν δίκαιη και αναπόφευκτη τιμωρία. Όποιοι κι αν είναι, όποιοι κι αν τους καθοδηγούν. Επαναλαμβάνω, θα εντοπίσουμε και θα τιμωρήσουμε όλους όσους στέκονται πίσω από τους τρομοκράτες, που προετοίμασαν αυτήν την θηριωδία, αυτήν την επίθεση στη Ρωσία, στον λαό μας.

Γνωρίζουμε ποια είναι η απειλή της τρομοκρατίας. Βασιζόμαστε εδώ στην αλληλεπίδραση με όλα τα κράτη που συμμερίζονται ειλικρινά τον πόνο μας και είναι έτοιμα στην πράξη να ενώσουν πραγματικά τις δυνάμεις τους στον αγώνα ενάντια σε έναν κοινό εχθρό - τη διεθνή τρομοκρατία με όλες τις εκφάνσεις της. Τρομοκράτες, δολοφόνοι, που δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν ιθαγένεια αντιμετωπίζουν μια αξιοζήλευτη μοίρα - την ανταπόδοση και τη λήθη. Δεν έχουν μέλλον. Κοινό μας καθήκον τώρα: οι σύντροφοί μας στο μέτωπο, όλοι οι πολίτες της χώρας,να είμαστε μαζί σε έναν σχηματισμό».

Πηγή: skai.gr

