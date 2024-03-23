Με μια μακροσκελή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας Μικαίλο Ποντόλιακ επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus Concert Hall, λέγοντας ότι «οποιεσδήποτε απόπειρες σύνδεσης της Ουκρανίας με την τρομοκρατική επίθεση είναι απολύτως αβάσιμες».

«Η Ουκρανία δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτό το περιστατικό. Η Ουκρανία έχει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με τη Ρωσία και θα λύσει το πρόβλημα της επιθετικότητας της Ρωσίας (επιθετικότητα, παρεμπιπτόντως, με σκόπιμη τρομοκρατική συνιστώσα) στο πεδίο της μάχης. Οι εκδοχές των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών σχετικά με την Ουκρανία είναι απολύτως αβάσιμες και παράλογες» αναφέρει μεταξύ άλλων.

We expected Russian officials' version of the "Ukrainian trace" in the terrorist attack in #CrocusCityHall. Primitivism and predictability are ideal characteristics of the Russian security services. Once again, the #FSB confirms this... But it is still necessary to emphasize the… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2024

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας σε δήλωσή της νωρίτερα, αναφέρθηκε σε ουκρανικές «επαφές» των υπόπτων για το μακελείο στον συναυλιακό χώρο.

«Ως αποτέλεσμα των ενεργειών των ειδικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall. Μετά τη διάπραξη της τρομοκρατικής επίθεσης, οι εγκληματίες σκόπευαν να περάσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν σχετικές επαφές από την ουκρανική πλευρά. Η έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση συνεχίζεται».

