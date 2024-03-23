«Η διάγνωση του καρκίνου της Κέιτ ξαναγράφει την ιστορία των προηγούμενων εβδομάδων». Μ' αυτό το τίτλο το BBC σε άρθρο του επισημαίνει από τη μια αυτά που έχουν γραφτεί τους τελευταίους μήνες για τη πριγκίπισσα της Ουαλίας και από την άλλη το μοντέρνο τρόπο, «χωρίς προηγούμενο», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, που η ίδια επέλεξε για να δημοσιοποιηθεί η κατάσταση της υγείας της. «Είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο πολύ τη χρειάζεται η μοναρχία», τονίζει το BBC, υπογραμμίζοντας πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποτελεί την «αίγλη του παλατιού σε έναν γκρίζο βασιλικό κόσμο».

Την Τέταρτη το μεσημέρι συνεργείο του BBC κλήθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ για να βιντεοσκοπήσει τηλεοπτικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλεντον. Με φόντο έναν από τους κήπους του παλατιού και την ίδια καθισμένη σε ένα παγκάκι, φορώντας τζιν παντελόνι και ένα άσπρο μπλουζάκι με μαύρες ρίγες αποκάλυψε το τι συμβαίνει με την υγεία της, στέλνοντας παράλληλα ένα συγκινητικό μήνυμα για τον καρκίνο.

Σ' αυτό, αφού πρώτα ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τα μηνύματα υποστήριξης που δέχεται, σημειώνει πως οι τελευταίοι δύο μήνες ήταν πολύ δύσκολοι τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένεια της. Διευκρινίζει ότι μπήκε στο νοσοκομείο για επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και αρκετά αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε καρκίνο. Γι' αυτό και ξεκίνησε προληπτική χημειοθεραπεία η οποία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια.

Η είδηση, όπως τονίζει, σοκάρισε όλη της την οικογένεια, γεγονός που καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της. Υπογραμμίζει δε ότι μαζί με τον σύζυγο της ήθελαν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να ενημερώσουν τα παιδιά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από χθες έχουν ξεκινήσει οι διακοπές του Πάσχα στα σχολεία της Βρετανίας και όπως επισημαίνει ο βρετανικός Τύπος ίσως αυτή να ήταν η καλύτερη χρονική στιγμή για να μάθουν τα παιδιά για την υγεία της μητέρας τους. «Καθημερινά δυναμώνω εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ: στο μυαλό, στο σώμα και στο πνεύμα μου», λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας στέλνοντας έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα για την εξέλιξη της υγεία της.

Τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ίδια να έχει στο πλευρό της τον άντρα της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ζητώντας την κατανόηση του κόσμου για την ανάγκη που έχουν ως οικογένεια για «χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα» μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία της.

Δεν παραλείπει να αναφερθεί στη δουλειά της λέγοντας ότι της δίνει βαθιά αισθήματα ικανοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι ανυπομονεί να επιστρέψει μόλις μπορέσει. «Σ' αυτή τη φάση όμως θέλω να επικεντρωθώ στην θεραπεία μου», σημειώνει με νόημα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τέλος αναφέρεται και σε άλλους ασθενείς με καρκίνο προτρέποντας τους να μην χάσουν την πίστη και την ελπίδα τους, λέγοντας πως δεν είναι μόνοι τους.

Σύσσωμος ο βρετανικός τύπος σήμερα με πρωτοσέλιδα επισημαίνει το τεράστιο σοκ που προκάλεσε η χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση της πριγκίπισσας. Όλοι πλέον μιλούν με συγκίνηση και με τα καλύτερα λόγια γι' αυτήν. Τα δε μηνύματα συμπαράστασης έρχονται από παντού. Πρώτος της ευχήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος λέγοντας πόσο υπερήφανος είναι «για την Κάθριν και το θάρρος της να μιλήσει όπως μίλησε» τονίζοντας ότι βρίσκεται «σε στενότατη επαφή με την πολυαγαπημένη του νύφη». Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρίσι Σούνακ με τη σειρά του δήλωσε πως η Κέιτ Μίντλεντον έδειξε «τεράστια γενναιότητα» με τη δήλωση της και της ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση».

Αλλά και ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ έσπευσαν να της συμπαρασταθούν λέγοντας πως «ευχόμαστε υγεία και ανάρρωση στην Κέιτ και την οικογένεια και ελπίζουμε ότι θα το καταφέρουν ιδιωτικά και με γαλήνη».

Το βίντεο μεταδόθηκε χθες (Παρασκευή) στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα βάζοντας έτσι τέλος στην ακατάσχετη και αδιάκριτη εικοτολογία των τελευταίων εβδομάδων.

Δεν είναι λίγα όλα όσα έχουν ακουστεί, ειδικά από τις 29 Ιανουαρίου και μετά, από τότε δηλαδή που η Κέιτ Μίντλεντον, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τα σενάρια συνωμοσίας και η σπέκουλα για το τι συνέβαινε με τη μελλοντική βασίλισσα της χώρας δεν είχαν προηγούμενο. Από το ότι έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας μέχρι το ότι έχει πεθάνει και τα ανάκτορα το έκρυβαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το παλάτι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, όπως: από τι τύπο καρκίνου πάσχει η πριγκίπισσα ή σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο καρκίνος της. Έχει δε ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των στιγμών αυτών τόσο για την ίδια και τον σύζυγο της, όσο και για τα τρία τους παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

