Ένα βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων για το μακελειό στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας χθες Παρασκευή, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργκαρίτα Σιμονιάν.

Ο ύποπτος στο βίντεο με την ανάκριση διακρίνεται να απαντάει στη ρωσική γλώσσα με βαριά προφορά σε μια σειρά ερωτήσεων. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο άνδρας διακρίνεται να τρέμει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

Ένας άλλος άνδρας με πληγές και μώλωπες στο πρόσωπό του διακρίνεται να ανακρίνεται μέσω ενός διερμηνέα, ενώ κάθεται σε ένα παγκάκι δεμένος χειροπόδαρα.

Την ίδια ώρα το πρακτορείο RIA NOVOSTI μετέδωσε ότι ο αριιθμός των νεκρών από την επίθεση ανήλθε στους 143.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass στο λογαριασμό του στο Telegram αναφορικά με τα τελευταία νέα για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα αναφέρει: «Συνελήφθησαν 11 άτομα που ενεπλάκησαν στο έγκλημα, περιλαμβανομένων και τεσσάρων άμεσα εμπλεκομένων. Εντοπίστηκαν καθ’ οδόν προς τα σύνορα με την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας, “είχαν σχετικές επαφές”.

Ένας από τους κρατούμενους είπε ότι διέπραξε το έγκλημα «για λεφτά, κάπου 500.000 ρούβλια [5.000 ευρώ]. Είπε ότι ήρθαν σε επαφή μαζί του μέσω του Τelegram και του παρείχαν όπλα.»

Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα Guardian, «οι δηλώσεις που αποδίδει το ρωσικό πρακτορείο σε έναν από τους υπόπτους προέρχονται από διάφορα μη εξακριβωμένα βίντεο που κυκλοφορούν στο Telegram και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τη σύλληψη και την ανάκριση αρκετών εκ των υπόπτων στην περιοχή Μπριάνσκ, νοτιοδυτικά της Μόσχας.»

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη χθεσινή επίθεση, τη φονικότερη στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με την ρωσική πλευρά υπάρχουν ενδείξεις για σύνδεση με την Ουκρανία, παρά την ανακοίνωση από τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Μικαΐλο Ποντόλιακ ότι το Κίεβο δεν έχει καμία σχέση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι «ως αποτέλεσμα των ενεργειών των ειδικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall. Μετά τη διάπραξη της τρομοκρατικής επίθεσης, οι εγκληματίες σκόπευαν να περάσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν σχετικές επαφές από την ουκρανική πλευρά. Η έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση συνεχίζεται».

Παράλληλα, η Επιτροπή επιβεβαίωσε σύμφωνα με το Tass ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ότι έκαναν χρήση και εύφλεκτου υγρού για να βάλουν φωτιά στο κτίριο. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας κάποιοι σκοτώθηκανα από τους πυροβολισμούς και κάποιοι κάηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε.

Από το πρωί δεκάδες πολίτες πηγαίνουν στον τόπο του μακελειού όπου οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να αφήσουν ένα λουλούδι.

