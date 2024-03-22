Ποντολιάκ: Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα

Η Ουκρανία "δεν έχει καμία απολύτως σχέση" με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 100 στη Μόσχα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, κάνοντας λόγο για "τρομοκρατική ενέργεια".

"Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα", διαβεβαίωσε στο Telegram ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, η χώρα του οποίου πολεμά εδώ και δύο χρόνια τη ρωσική εισβολή. "Η Ουκρανία ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει τρομοκρατικές μεθόδους πολέμου", πρόσθεσε.

Για την Ουκρανία, "είναι σημαντικό να διεξάγει αποτελεσματικές πολεμικές επιχειρήσεις, επιθετικές ενέργειες για να καταστρέψει τον τακτικό ρωσικό στρατό" και να θέσει τέλος στην εισβολή, είπε ο αξιωματούχος.

Η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, και η οποία πραγματοποιεί τακτικά εισβολές σε ρωσικές συνοριακές περιοχές, αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτήν την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

"Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες", δήλωσε η οργάνωση καθιστώντας υπεύθυνο "το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν" για την "προετοιμασία" αυτή της "αιματηρής πρόκλησης" και την "κάλυψή της από τα μέσα ενημέρωσης".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.