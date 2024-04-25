Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Μάιο.

«Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο», τόνισε ο Πούτιν σε συνάντηση με εκπροσώπους των ρωσικών επιχειρήσεων.

Το ταξίδι - αν πραγματοποιηθεί - θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στο εξωτερικό μετά την εκλογική του νίκη τον Μάρτιο. Τελευταία φορά που επισκέφθηκε ο Ρώσος πρόεδρος την Κίνα ήταν τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Πούτιν υπέγραψε μια συμφωνία συνεργασίας «χωρίς όρια» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τον Φεβρουάριο του 2022 λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν διατάξει την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Οι διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Πεκίνο έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς οι δυτικές χώρες την έχουν πλήξει με διαδοχικά κύματα κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

