Στην κοινή έκκληση 18 κρατών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία, για την απελευθέρωση των ομήρων απάντησε αρνητικά την Πέμπτη η Χαμάς. Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να απελευθερώσει ομήρους χωρίς να λήξει ο πόλεμος, προσθέτοντας μάλιστα ότι η πίεση των ΗΠΑ «δεν έχει αξία».



Η Χαμάς υπενθύμισε το αίτημά της προς το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται εκεί, με τον Σάμι Αμπού Ζούχρι, ανώτερο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης, να λέει στο Reuters ότι η πίεση των ΗΠΑ στη Χαμάς «δεν έχει αξία».

«Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα για πάνω από 200 ημέρες τώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των χωρών την Τετάρτη, την οποία ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε μια εντυπωσιακή επίδειξη ομοφωνίας.

Οι 18 χώρες έχουν όλες πολίτες που κρατά ομήρους η Χαμάς έξι μήνες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι.

«Η τύχη των ομήρων και του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, οι οποίοι προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, αποτελεί διεθνή ανησυχία», επισημαίνεται στο κείμενο,





Πηγή: skai.gr

