Ο Γκάρι Κασπάροφ διακωμωδεί την ερήμην σύλληψή του για τρομοκρατία από τους Ρώσους

Με ανάρτησή του στο Χ ο πρώην πρωταθλητής σκακιού σχολιάζει με χιούμορ τη... σύλληψή του

Ο Γκάρι Κασπάροφ συνελήφθη από τους Ρώσους

Την ερήμην σύλληψή του από τους Ρώσους διακωμωδεί ο πρώην πρωταθλητής σκακιού, Γκάρι Κασπάροφ, διασκεδάζοντας τις ρωσικές αρχές.

Στον Γκάρι Κασπάροφ απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί κατασκοπείας και τρομοκρατικής δράσης.

Ο Κασπάροφ απάντησε στην περίεργη σύλληψή του: «Η ερήμην σύλληψη είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος που έχω συλληφθεί ποτέ», είπε. "Καλή παρέα, επίσης. Είμαι βέβαιος ότι όλους μας τιμά εξίσου που το τρομοκρατικό κράτος του Πούτιν ξοδεύει χρόνο σε αυτό που διαφορετικά θα πραγματοποιούσε διώξεις και δολοφονίες.»

Ειδικότερα, το δημοτικό δικαστήριο στο Syktyvkar, τη μεγαλύτερη πόλη στη βορειοδυτική περιοχή Κόμι της Ρωσίας , ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ερήμην τον διεθνή γκρανμαίτρ μαζί με το πρώην μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου Gennady Gudkov, τον Ivan Tyutrin συνιδρυτή του Free Russia Forum - το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «ανεπιθύμητη οργάνωση στη χώρα, καθώς και την πρώην περιβαλλοντική ακτιβίστρια Yevgenia Chirikova.

Όλοι κατηγορήθηκαν για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου. Καθώς όλοι κατηγορήθηκαν ερήμην τους, κανένας δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτές τις προτάσεις των ανακριτικών οργάνων να προφυλακιστούν οι Κασπάροφ, Γκούντκοφ, Τσιρίκοβα και Τουτρίν ως μέτρο περιορισμού.
 

