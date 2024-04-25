Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι απελαύνει δύο διπλωμάτες από τη Λετονία σε αντίποινα, αφού η χώρα της Βαλτικής ζήτησε από έναν εργαζόμενο της ρωσικής πρεσβείας να εγκαταλείψει τη χώρα.

Στα τέλη Μαρτίου, το υπουργείο Εξωτερικών της Λετονίας κήρυξε έναν Ρώσο διπλωμάτη ανεπιθύμητο πρόσωπο ζητώντας του να εγκαταλείψει τη χώρα έως τις 10 Απριλίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πολλές χώρες της Δύσης έχουν απελάσει εκατοντάδες Ρώσους διπλωμάτες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σε πολλές περιπτώσεις για φερόμενη κατασκοπεία. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές η Μόσχα απαντά συνήθως με ανάλογα μέτρα.

Πηγή: skai.gr

