Πού βρίσκονται οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Από το περασμένο Σαββατοκύριακο η συζήτηση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας έχει πάρει εκ νέου φωτιά.

Έχει προηγηθεί το γεγονός ότι οι συνομιλίες των εκπροσώπων του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και της Αιγύπτου βρήκαν «κοινό έδαφος» στο Παρίσι με τους διαπραγματευτές να καταλήγουν σε ένα «βασικό περίγραμμα» μίας συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει κατάπαυση του πυρός.

Επιπλέον νερό στον μύλο των συζητήσεων έριξε και η δήλωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ότι ελπίζει πως θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός εντός των επόμενων ημερών, ακόμη και πριν την προσεχή Δευτέρα.

Μέχρι στιγμής κανένα έγγραφο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται κατάπαυση του πυρός για 40 ημέρες, η οποία θα προϋποθέτει, επίσης, την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με -ακόμη και 400- Παλαιστίνιους φυλακισμένους καθώς και την παροχή μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως επίσης έχει γίνει γνωστό, αλλά δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, ο ισραηλινός στρατός, ίσως, απομακρυνθεί και οι εκτοπισμένοι άμαχοι θα μπορούν να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα σε εκπροσώπους του Ισραήλ και της Χαμάς και όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης πολλά από τα ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.

Αγκάθι φαίνεται ότι αποτελεί ο αριθμός των Παλαιστίνιων φυλακισμένων για κάθε ισραηλινό όμηρο όπως και η αναδιάταξη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή/και η επιστροφή των αμάχων στα σπίτια τους.

Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι παραμένουν αισιόδοξοι για λύση πριν την έναρξη του Ραμαζανιού, στις 10 Μαρτίου. Μάλιστα, αρκετοί στέκονται και στις δηλώσεις του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος χθες, Τετάρτη, δήλωσε πως η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση επιδεικνύει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα ο ηγέτης της Χαμάς με τηλεοπτικό του μήνυμα τόνισε ότι «οποιαδήποτε ευελιξία δείχνουμε στις διαπραγματεύσεις είναι για να προστατεύσουμε το αίμα του λαού μας και να βάλουμε τέλος στον τεράστιο του πόνο και τις θυσίες του σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο εξόντωσης του».

Παράλληλα, ο Ισμαήλ Χανίγια υπογράμμισε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται καλώντας τον αραβικό κόσμο να εργαστεί για να τερματιστεί η πείνα στη Γάζα και τον «άξονα της αντίστασης» να εντείνει τις προσπάθειές του για λογαριασμό του πληθυσμού της Γάζας.

Ωστόσο μία επίσημη αντίδραση της Χαμάς απέναντι σε αυτό το «βασικό περίγραμμα» μίας συμφωνίας όπου κατέληξαν οι συνομιλίες του Παρισιού ακόμη εκκρεμεί.

Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι από το περιβάλλον του πολιτικού ηγέτη της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, δεν διαρρέεται τίποτε για το πώς ο ίδιος μπορεί να αξιολογεί τις εν εξελίξει συνομιλίες.

Την ίδια ώρα στο Ισραήλ η πίεση ολοένα και αυξάνει με τις οικογένειες και τους φίλους των ομήρων να είναι και πάλι στον δρόμο και να περπατούν μέχρι την Ιερουσαλήμ όπου και θα φτάσουν το Σάββατο ελπίζοντας στα νέα που θέλουν να ακούσουν για την απελευθέρωση των δικών τους.

Πηγή: skai.gr

