Ο Τραμπ εκτός των ψηφοδελτίων των Ρεπουμπλικάνων στο Ιλινόι, λέει δικαστής

Δικαστής στην πολιτεία Ιλινόι αποφάσισε να απαγορευθεί να συμπεριληφθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στο ψηφοδέλτιο των Ρεπουμπλικάνων κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επικαλούμενη τον ρόλο του κατά την αιματηρή εισβολή οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, όμως ανέστειλε την εφαρμογή της ετυμηγορίας αυτής ωσότου αποφανθούν ανώτερα δικαστήρια, προεξοφλώντας την άσκηση έφεσης.

Πράγματι, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε η απόφαση που έλαβε η Τρέισι Πόρτερ, η εκστρατεία του κ. Τραμπ τη χαρακτήρισε αντισυνταγματική, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της υπεράσπισης να ασκήσει έφεση.

Η δικαστής Πόρτερ τάχθηκε υπέρ ψηφοφόρων στο Ιλινόι που επιχειρηματολογούν πως ο πρώην πρόεδρος πρέπει να απαγορευθεί να είναι υποψήφιος στην ψηφοφορία της παράταξής του τη 19η Μαρτίου και στις εκλογές του Νοεμβρίου επειδή κατ’ αυτούς παραβίασε άρθρο της 14ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος συμμετέχοντας σε «στάση».

Το ζήτημα θα κριθεί όμως σε ανώτερα δικαστήρια — πάνω απ’ όλα από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο άκουσε επιχειρήματα για το εάν και κατά πόσον ο κ. Τραμπ έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος πρόεδρος νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την 8η Φεβρουαρίου.

Η οργάνωση Free Speech for People («Ελευθερία του λόγου για τον λαό»), που πρωτοστάτησε στην προσπάθεια ο μεγιστάνας να τεθεί εκτός ψηφοφορίας στο Ιλινόι, έκανε λόγο για «ιστορική νίκη».

Τη 19η Δεκεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο, και κατόπιν, την 28η Δεκεμβρίου, η υπουργός Εσωτερικών του Μέιν αποφάσισαν να απαγορεύσουν στον Ντόναλντ Τραμπ να είναι υποψήφιος στην εσωκομματική διαδικασία της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς. Οι αποφάσεις αυτές, παρότι χαρακτηρίστηκαν ιστορικές, έχουν επίσης ανασταλεί για όσο παραμένει σε εξέλιξη η εκδίκαση των εφέσεων του πρώην προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

