Η Νέα Ζηλανδία χαρακτηρίζει πλέον τη Χαμάς στο σύνολό της «τρομοκρατική» οντότητα

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας χαρακτήρισε τη Χαμάς καθ’ ολοκληρία «τρομοκρατική οντότητα», ενώ ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες της λεγόμενης Δύσης που δεν είχε προχωρήσει στο βήμα αυτό, επιχειρηματολογώντας ότι μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ, ο πολιτικός και ο στρατιωτικός βραχίονας του δεν μπορούν να διαχωρίζονται.

«Η οργάνωση στο σύνολό της φέρει την ευθύνη για αυτές τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις», ανέφερε η κυβέρνηση του νεοζηλανδού κεντροδεξιού πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λάξον, δημοσιοποιώντας μέτρο το οποίο θα σημάνει το πάγωμα τυχόν πόρων της Χαμάς στην δικαιοδοσία της, καθώς και την ποινικοποίηση της χορήγησης «υλικής υποστήριξης» σε αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

