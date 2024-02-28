Το Ισραήλ συνεχίζει τα σχέδια εποικισμού παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, δεσμεύτηκε να συνεχίσει την επέκταση των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αψηφώντας τη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ να σταματήσει να κατάληψη της γης που οι Παλαιστίνιοι θεωρούν τον πυρήνα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους.

Αργά την Τρίτη, ο Σμότριχ ανακοίνωσε την έγκριση ενός νέου οικισμού που ονομάζεται Mishmar Yehuda, στο Gush Etzion, ένα σύμπλεγμα εβραϊκών οικισμών που βρίσκεται νότια της Ιερουσαλήμ, και είπε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν για την έγκριση περαιτέρω εποικισμών. «Θα συνεχίσουμε τη δυναμική διευθέτησης σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η κίνηση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη ασυμβίβαστους με το διεθνές δίκαιο, επιστρέφοντας σε μια μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ που είχε ανατρέψει η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ σήμανε την ευθυγράμμιση ξανά με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, που θεωρεί παράνομους τους οικισμούς που χτίστηκαν σε εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το 1967. Το ίδιο το Ισραήλ αμφισβητεί αυτήν την άποψη, επικαλούμενο τους ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς του εβραϊκού λαού με τη γη.

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι η επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης ισραηλινής πολιτικής για να υπονομεύσει τις προσπάθειες δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ισραηλινοί υπουργοί συμφώνησαν στη σύγκληση συμβουλίου σχεδιασμού για την έγκριση ανέγερσης περίπου 3.300 κατοικιών σε οικισμούς, μια απόφαση που ο Μπλίνκεν χαρακτήρισε «απογοητευτική» για την Ουάσιγκτον, η οποία πιέζει για επανέναρξη των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών.

Ο Σμότριχ, ηγέτης ενός εκ των ακροδεξιών κομμάτων, τάσσεται υπέρ των εποίκων στην κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου καθώς και ο ίδιος ζει σε έναν οικισμό και έχει υποστηρίξει σταθερά την περαιτέρω οικοδόμηση οικισμών.

«Αυτή είναι και η απάντησή μας στα έθνη του κόσμου», δήλωσε ο Σλόμο Νεέμαν, Δήμαρχος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γκους Ετζιόν. «Θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε το Gush Etzion με περισσότερους κατοίκους, περισσότερα σχολεία, περισσότερους δρόμους και περισσότερα νηπιαγωγεία».

Η ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης Peace Now, η οποία παρακολουθεί την επέκταση των εποικισμών, ανέφερε σε έκθεσή της τον περασμένο μήνα ότι υπήρξε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των εποικιστικών δραστηριοτήτων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, λίγο λιγότεροι από 700.000 έποικοι ζουν σε 279 οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, από 520.000 το 2012.



