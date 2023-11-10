Το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας και άλλο ένα με παιδιά σε μηχανική υποστήριξη βομβαρδίζονται σήμερα, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Είκοσι νοσοκομεία στη Γάζα είναι τώρα εξ ολοκλήρου εκτός λειτουργίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ισχυρισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας ότι το Ισραήλ έπληξε τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Μάργκαρετ Χάρις είπε: "Δεν έχω τις λεπτομέρειες για το αλ Σίφα, αλλά ξέρουμε πως [οι άνθρωποι εκεί] βομβαρδίζονται".

Είπε πως "σημαντικοί βομβαρδισμοί" σημειώνονται επίσης στο νοσοκομείο Ραντίσι, το μοναδικό νοσοκομείο που παρέχει παιδιατρικές υπηρεσίες στη βόρεια Γάζα.

Κληθείσα να πει περισσότερα, είπε πως υπάρχει «έντονη βία» στο Σίφα, επικαλούμενη συναδέλφους επί του πεδίου. Δεν απέδωσε κάπου την ευθύνη.

Η Παλαιστίνια υπουργός Υγείας Μάι Αλκάιλα δήλωσε πως ένας ενήλικας σκοτώθηκε και ένα παιδί τραυματίστηκε στο Σίφα, μία από τις πολλές ιατρικές εγκαταστάσεις που επλήγη.

«Το Ισραήλ... έθεσε στο στόχαστρο την αυγή έναν αριθμό νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε στη δήλωσή της.

Οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο της περιοχής, που βρίσκεται μέσα στην πόλη τη Γάζας η οποία έχει περικυκλωθεί από ισραηλινά στρατεύματα. Το Ισραήλ λέει πως μαχητές έχουν το αρχηγείο τους στην περιοχή και έχει πει στους κατοίκους να φύγουν και να πάνε προς νότο.

Στο νοσοκομείο Ραντίσι νοσηλεύονται παιδιά με μηχανική υποστήριξη και παιδιά που κάνουν αιμοκάθαρση, πρόσθεσε η Χάρις λέγοντας ότι θα ήταν αδύνατο να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Γενς Λέρκε, δήλωσε πως υπήρξαν κάποια "θέματα" με τη διοχέτευση της βοήθειας μέσα στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, το οποίο είχε σχεδιαστεί για πεζούς και όχι για φορτηγά.

Μόνο 65 φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικές προμήθειες και νερό, και επτά ασθενοφόρα διέσχισαν το πέρασμα από την Αίγυπτο προς τη Γάζα προχθές, Τετάρτη, ανέφερε.

Κανένα από αυτά τα φορτία βοήθειας δεν μπορεί να φθάσει στη βόρεια Γάζα, πρόσθεσε.

"Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε προς τον βορρά σε αυτό το σημείο, κάτι που είναι βέβαια πολύ απογοητευτικό επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που παραμένουν στον βορρά", είπε ο Λέρκε.

"Αν υπάρχει κόλαση πάνω στη γη σήμερα, το όνομά της είναι βόρεια Γάζα", είπε. "Είναι μια ζωή φόβου τη μέρα και σκοταδιού τη νύχτα και τι μπορείς να πεις στα παιδιά σου σε μια τέτοια κατάσταση, είναι σχεδόν αδιανόητο -- πως η φωτιά που βλέπουν στον ουρανό είναι εκεί για να τα σκοτώσει;" είπε.

Κάλεσε το Ισραήλ να ξανανοίξει το πέρασμα Κέρεμ Σαλόμ ώστε να μπορεί να διοχετευθεί περισσότερη βοήθεια.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τετράωρες παύσεις στις μάχες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ώστε οι Παλαιστίνιοι να μπορέσουν να διαφύγουν το μεγαλύτερο μέρος των ανταποδοτικών επιθέσεών του στον θύλακα έπειτα από την πολυαίμακτη διείσδυση μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Ωστόσο ο Λέρκε επέκρινε τις παύσεις, λέγοντας ότι δεν συντονίστηκαν με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Προφανώς, για να γίνει αυτό με ασφάλεια για ανθρωπιστικούς σκοπούς θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλες τις πλευρές», είπε.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τον συνωστισμό στα καταφύγια της Γάζας, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν προς νότο.

«Μπορεί μόνο να κάνει την κατάσταση του συνωστισμού στις εγκαταστάσεις της UNRWA... χειρότερη», είπε, αναφερόμενος στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες η οποία δημιουργεί καταφύγια για τους εκτοπισμένους κατοίκους της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.