ΟΗΕ: Το Ισραήλ θα πρέπει να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη καθώς βρίσκονται εκτεθειμένοι σε όλο και περισσότερη βία μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με την Χαμάς τον περασμένο μήνα.

"Κάνω επίσης έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές, με τον χαρακτήρα του επείγοντος, να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι σε καθημερινή βάση εκτίθενται σε βία από τις ισραηλινές δυνάμεις και τους εποίκους, σε κακομεταχείριση, σε συλλήψεις, σε διωγμούς, σε εκφοβισμό και ταπείνωση", είπε ο Φόλκερ Τουρκ στους δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

