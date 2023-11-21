Τρία νοσοκομεία στην πολιορκούμενη από το Ισραήλ, Γάζα έχουν ζητήσει βοήθεια για την απομάκρυνση των ασθενών και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κριστιάν Λιντμάγερ είπε ότι τα τρία αυτά νοσοκομεία είναι το Αλ Σίφα -από το οποίο 28 βρέφη έχουν ήδη διασωθεί- το Ινδονησιακό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο Αλ Άχλι.
Ο ίδιος χαρακτήρισε έσχατη λύση τη διαδικασία αυτή.
«Στερεί από ολόκληρο τον πληθυσμό του βόρειου τμήματος τα μέσα να αναζητήσει υγειονομική φροντίδα», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.
