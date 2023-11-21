«Ιερή και υπέρτατη αποστολή» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που έχουν συλληφθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί μια ιερή και υπέρτατη αποστολή - στην οποία έχω δεσμευτεί. Δεν θα απομακρυνθούμε από την αποστολή μας που είναι να τους επιστρέψουμε, και είναι δική μου ευθύνη καθώς και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου», είπε σε δηλώσεις του σήμερα, Τρίτη.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση αυτή αφότου ο ίδιος και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο συναντήθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «είναι πάντα στην καρδιά μου και καθοδηγούν τις ενέργειές μου».

Υποσχέθηκε ότι δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι η ισραηλινή κυβέρνηση να τους φέρει στο σπίτι και να καταστρέψει τη Χαμάς.

Η νέα δήλωση του ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται καθώς οι συγγενείς των ομήρων αυξάνουν την πίεσή τους προς την κυβέρνηση για την επιστροφή των δικών τους ενώ ολοένα και μεγαλώνει ο θυμός καθώς περνάνε οι μέρες χωρίς αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο αρχηγός της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε, δήλωσε ότι βρίσκονται κοντά σε εκεχειρία με το Ισραήλ. Ως αντάλλαγμα η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 50 με 100 ομήρους, Ισραηλινούς πολίτες και αιχμαλώτους άλλων εθνικοτήτων, αλλά όχι στρατιωτικό προσωπικό.

Οι αξιωματούχοι της Χαμάς είναι «κοντά στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας» με το Ισραήλ και η ομάδα έδωσε την απάντησή της στο Κατάρ και σε άλλους μεσολαβητές, είπε χαρακτηριστικά ο Ισμαήλ Χανίγιε.

