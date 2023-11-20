Γάζα: Περισσότεροι από 13.300 Παλαιστίνιοι νεκροί, μεταξύ αυτών 5.600 παιδιά

Τουλάχιστον 13.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 5.600 παιδιά και 3.550 γυναίκες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπου προστίθεται πως 31.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 6.500 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, εκ των οποίων 4.400 είναι γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

