Σχεδόν 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν χθες Δευτέρα από το ινδονησιακό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου «12 ασθενείς και συγγενείς τους» σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα, δήλωσε ο Άσραφ αλ Κίντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο ισραηλινός στρατός πολιορκεί το Ινδονησιακό Νοσοκομείο και φοβόμαστε πως θα συμβεί ό,τι έγινε στο Αλ Σίφα», το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο εκκενώθηκε πρόσφατα και πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Δρ. Κίντρα.

Το βράδυ της Δευτέρας, περίπου 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο – ονομαστικής χωρητικότητας 140 κλινών – που βρίσκεται στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια. Η επιχείρηση εκκένωσης έγινε σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), κάτι που είχε τεθεί ως προϋπόθεση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα βομβαρδιστεί κανένα ασθενοφόρο, όπως προ ημερών. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, διαβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο «χρησιμοποιείτο» από τη Χαμάς.

«Παραμένουν 400 ασθενείς στο νοσοκομείο και συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΕΣ προκειμένου να διακομιστούν στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις (νότια)», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον, «περίπου 2.000 εκτοπισμένοι» βρίσκονται στο νοσοκομειακό συγκρότημα και γύρω από αυτό, συμπλήρωσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδίκασε χθες την «επίθεση» στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς για «12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες».

Στο ινδονησιακό νοσοκομείο «είδαμε καταπρόσωπο τον θάνατο, οι βολές πυροβολικού και οι ριπές πολυβόλων ήταν αδιάκοπες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκ των τραυματιών, ο 32χρονος Μοχάμεντ Άκελ, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις. Αφηγήθηκε ότι στον δρόμο που οδηγεί προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είδε «πολλά πτώματα».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλες συνοικίες της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως στον τομέα της Τζαμπαλίγια.

Ο Μουνίρ αλ Μπουρς, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στο ινδονησιακό νοσοκομείο, τόνισε πως η επίθεση εναντίον της δομής υγείας σημαίνει τη «διακοπή όλων των ιατρικών υπηρεσιών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας». «Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει αρκετά τμήματα, κυρίως νοσηλευτήρια και χειρουργεία, ενώ άλλα απειλούνται από πυρά ελεύθερων σκοπευτών», δήλωσε.

Σογιέλαιο αντί για καύσιμα στις γεννήτριες

Στο ινδονησιακό νοσοκομείο «περισσότεροι από 100 άνθρωποι πρέπει επειγόντως να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αλλά δεν είχαμε παρά ελάχιστο προσωπικό», ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επαρκεί από την 9η Οκτωβρίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν υπό πλήρη πολιορκία τη Λωρίδα της Γάζας, εξηγεί ο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τώρα χρησιμοποιούμε σογιέλαιο αντί για καύσιμα προκειμένου να θέσουμε σε λειτουργία τις γεννήτριες», αφηγείται.

Η Χαμάς έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει πως ο ισραηλινός στρατός διεξάγει «πόλεμο κατά των νοσοκομείων», ενώ το Ισραήλ κατηγορεί την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο στρατός του Ισραήλ υποστήριξε ότι κάτω από το ινδονησιακό νοσοκομείο ήταν κρυμμένο κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς, κάτι το οποίο διέψευσε το παλαιστινιακό κίνημα. Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε επίσης δορυφορικές φωτογραφίες που έδειχναν εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το νοσοκομείο.

Στις 28 και 29 Οκτωβρίου, αφότου το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση του νοσοκομείου – που χρηματοδοτήθηκε από την Ινδονησία και άνοιξε το 2015 – ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Προ ημερών, ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Εκατοντάδες ασθενείς, γιατροί και εκτοπισμένοι που είχαν βρει καταφύγιο εκεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κλιμάκιο του οποίου έκανε αυτοψία στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, περίπου 20 γιατροί και νοσηλευτές και περισσότεροι από 250 ασθενείς παρέμεναν ακόμη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο προχθές Κυριακή.

17 νεκροί στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας τα μεσάνυχτα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

