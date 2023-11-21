Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι πεζοναύτες, δυνάμεις της αεροπορίας και του πυροβολικού απέκρουσαν και νέες προσπάθειες της Ουκρανίας να αποκτήσει πρόσβαση στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου και στα νησιά στις εκβολές του ποταμού στη νότια Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας έναν μεγάλο ευρωπαϊκό χερσαίο πόλεμο και την πιο σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης από την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτό τον μήνα ότι οι δυνάμεις της διέσχισαν τον Δνείπερο και δημιούργησαν αρκετά προγεφυρώματα στις ανατολικές όχθες του ποταμού, αν και η Ρωσία υποστηρίζει ότι σφυροκοπά τις ουκρανικές θέσεις.

«Πεζοναύτες του στόλου της Μαύρης Θάλασσας σταματούν όλες τις προσπάθειες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας να αποκτήσουν πρόσβαση με αμφίβια μέσα στα νησιά του Δνείπερου και την αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο στο οποίο λέει ότι εμφανίζονται πεζοναύτες να νικούν τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι στρατιώτες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν όπλα διαφόρων τύπων, αν και δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα της μάχης.

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες και χάνουν εξοπλισμό στις ανεπιτυχείς τους προσπάθειες να φθάσουν σε νησιά στο Δνείπερο. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διασταυρώσει τις αναφορές των δύο πλευρών για το πεδίο των μαχών.

Επίσης, συνεχίζει να μην είναι σαφές πόσο σημαντική είναι η ουκρανική προσπάθεια για πρόσβαση στην ανατολική όχθη του Δνείπερου. Η διάσχιση του Δνείπερου αφήνει τις ουκρανικές μονάδες να είναι εκτεθειμένες μεταξύ του ποταμού και περιοχών με έλη από τη μία πλευρά και των ρωσικών γραμμών με ισχυρή οχύρωση από την άλλη.

Παράλληλα με την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, η Ρωσία τώρα ελέγχει το 17,5% του διεθνώς αναγνωρισμένου ουκρανικού εδάφους. Η ουκρανική αντεπίθεση δεν έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντικά κέρδη κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

