Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 21 Μαρτίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Άγιου Ιακώβου του Ομολογητή και Επισκόπου, του Αγίου Θωμά Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Βήρυλλου του Επισκόπου Κατάνης. Γιορτάζει και ο Όσιος Σεραπίων ο Σιδώνιος.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν Σεραπίων, Βήρυλλος, Βηρύλλια.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου

Ανατολή ήλιου: 06:26 - Δύση ήλιου: 18:38

Σελήνη 11.3 ημερών

