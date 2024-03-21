Λογαριασμός
Έκτακτες διακοπές νερού σήμερα σε τρεις περιοχές της Αττικής

Αναλυτικά οι περιοχές 

Tap water

Διακοπές νερού έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 21 Μαρτίου σε τρεις περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για έκτακτη διακοπή ύδρευσης.

Οι περιοχές που θα γίνει διακοπή υδροδότησης σήμερα είναι οι εξής:

  • Γαλάτσι (Δράμας και Έβρου) 
  • Ελευσίνα (Ηρώων Πολυτεχνείου και Δήμητρος)
  • Πεύκη (Καποδιστρίου και Αϊδινίου)
