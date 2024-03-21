Διακοπές νερού έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 21 Μαρτίου σε τρεις περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για έκτακτη διακοπή ύδρευσης.

Οι περιοχές που θα γίνει διακοπή υδροδότησης σήμερα είναι οι εξής:

Γαλάτσι (Δράμας και Έβρου)

Ελευσίνα (Ηρώων Πολυτεχνείου και Δήμητρος)

Πεύκη (Καποδιστρίου και Αϊδινίου)

