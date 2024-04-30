Σε εντατικούς ελέγχους στην αγορά προχωρά η Περιφέρεια Αττικής τις ημέρες του Πάσχα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να αντιμετωπισθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας που πλήττουν τους καταναλωτές.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να ελέγχουν την εύρυθμη και κατά τον νόμο προβλεπόμενη λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

«Οι πολίτες της Αττικής θα γιορτάσουν το Πάσχα με ασφάλεια και με σεβασμό στον οικογενειακό προϋπολογισμό» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Τις άγιες αυτές ημέρες, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα αγαθά που θα φτάσουν στο πασχαλινό τραπέζι θα είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών, ποιοτικά και στη σωστή τιμή. Η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας - σε μια εποχή που ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος - νοθείας και εκπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων, θα είναι μηδενική. Σε κάθε παράβαση θα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Εύχομαι σε όλες και όλους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Να είστε σίγουροι, ότι η Περιφέρεια Αττικής θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να γιορτάσουμε και φέτος όπως μας αξίζει».

Από τις 8 Απριλίου μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν προβεί σε 6.112 ελέγχους ενόψει του Πάσχα.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Πηγή: skai.gr

