Την Άνοιξη και το νέο κύκλο ζωής στο αμπέλι γιορτάζουν, με «Ανοιχτές Πόρτες», οι Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαΐου. Είκοσι επτά μέλη της Ένωσης προσκαλούν τις φίλες και του φίλους του κρασιού στα επισκέψιμα οινοποιεία τους, σε 8 διαφορετικές οινικές διαδρομές, από την Κρανιά Ολύμπου στην ηπειρωτική Ζίτσα και από εκεί σε όλη τη Μακεδονία, έως την Αδριανή στη Δράμα.

Ξεναγήσεις, οινογευσίες, εκδηλώσεις και διάφορες προτάσεις προγραμματίζονται από τα οινοποιεία προκειμένου οι επισκέπτες τους να γνωρίσουν από κοντά τον βορειοελλαδίτικο αμπελώνα, τη διαδικασία δημιουργίας των κρασιών των οινοποιών της Ένωσης, κυρίως όμως τους ίδιους τους δημιουργούς τους.

Ειδικότερα, το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Μαΐου, στις οκτώ οινικές διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, θα έχουν «Ανοιχτές Πόρτες» τα οινοποιεία:

- Στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου, το Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου,

- στη Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου, το Zoinos Winery στη Ζίτσα (ωράριο Λειτουργίας 12:00-18:00), το Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο (ωράριο Λειτουργίας 10:00-16:00),

- στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών, ο Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό, το Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό, το Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση Καστοριάς και το Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον.

- στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας, το Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή (ωράριο Λειτουργίας 11:00-17:00), Αργατία στο Ροδοχώρι (ωράριο Λειτουργίας 11:00-17:00 - Επισκέψεις κατόπιν ραντεβού), Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα, Μπουτάρη στη Στενήμαχο,

- στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας, το Κτήμα Ζην Ηδέως στο Λουτράκι Αλμωπίας στην Πέλλα (ωράριο Λειτουργίας 10:30-16:30), 3 Γενιές - Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας και Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία,

- στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης, το Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι, το Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο, το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή,

- στη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής, το Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία και το Κτήμα Λειβαδιώτη στη Μαραθούσα,

- στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου, το Κτήμα βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, το Κτήμα τ' Αποστόλη στην Άμπελοι Σερρών, Oenops στην Προσοτσάνη Δράμας (ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00), το Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας, το Κτήμα Τέχνη Οίνου στο Μικροχώρι Δράμας, Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας, το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη στην Αδριανή Δράμας (ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00).

Το γενικό προτεινόμενο ωράριο στα οινοποιεία είναι 11:00-19:00, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν.

Κοινές δράσεις στα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος:

- διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Το κρασί στο ποτήρι» και έπαθλο από 3 φιάλες κρασί για τους 5 πρώτους νικητές/νικήτριες και

- συμμετοχή στην κλήρωση 27 κρασιών (από 1 φιάλη για 27 τυχερούς/τυχερές).

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις των οινοποιείων, καθώς και το ωράριο που θα ακολουθήσουν, τις οδηγίες για το διαγωνισμό φωτογραφίας, την κλήρωση δώρων και πολλά ακόμη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.winemakersofnorgreece.gr και την αντίστοιχη σελίδα στο facebook, που ανανεώνεται συνεχώς.

