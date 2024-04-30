«Όλοι Μαζί Μπορούμε»: Μεγάλη συναυλία για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο: «Όλοι σε φώναζαν αρχηγό»

Γέμισε το ελληνικό τραγούδι με εικόνες και αισθήματα μιας Ελλάδας στα εύκολα της και στα δύσκολά της, αλλά πάντα και πάνω απ’ όλα στα πιο ανθρωπινά της. Από το παιχνίδι στις γειτονιές γύρω από την Πλατεία Βικτωρίας και την οδό Αριστοτέλους, από την Καισαριανή και το Χελιδόνι και τη Χούντα και τη Μεταπολίτευση, μέχρι τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στιχουργικό κεφάλαιο στο Ελληνικό τραγούδι.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε κι εμείς τραγουδήσαμε, και τραγουδάμε τις συνεργασίες του με τους μεγάλους συνθέτες. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος περιέγραψε τις ζωές μας και γι αυτό αγαπήθηκε και αγαπιέται διαχρονικά. Στην πραγματικότητα δε χρειάζεται καμιά εισαγωγή, καμιά περιγραφή, κανένα βιογραφικό και κανένα δελτίο τύπου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο Πρόεδρος, είναι ο άνθρωπος που έβαλε σε στίχους ολόκληρη τη ζωή μας.

Καμιά συναυλία δε χωράει το έργο του γιατί ό,τι και να σταχυολογήσεις από αυτό, όποιες από τις μεγάλες επιτυχίες ή ακόμα και από τα κρυφά και ξεχωριστά και να επιλέξεις, αναγκαστικά θα μείνουν τραγούδια εκτός, αλλά στην ουσία ο στόχος είναι ένας. Να τραγουδήσουμε. Όλοι μαζί με τους σπουδαίους ερμηνευτές που θα τιμήσουν με την παρουσία τους τον δικό τους Λευτέρη Παπαδόπουλο ο καθένας.

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΡΚΙΔΕΣ τιμή εισιτηρίου €12 + €4 για τους σκοπούς του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - Σύνολο: 16€

ΑΡΕΝΑ (όρθιοι) τιμή εισιτηρίου €14 + €4 για τους σκοπούς του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - Σύνολο: 18€

Πληροφορίες & Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

Πηγή: skai.gr

