Θύμα τηλεφωνικής απάτης 75χρονος στην Εύβοια - Πώς του πήραν 6.600 ευρώ

Το θύμα απευθύνθηκε στις Αρχές και έκανε μήνυση κατά αγνώστου

Περιπολικό

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θύμα απάτης έπεσε 75χρονος στο Μαντούδι Εύβοιας όταν επιτήδειος προφασιζόμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου έπεισε τον ηλικιωμένο πως δικαιούται χρήματα από σύνταξη.

Μάλιστα τον κατεύθυνε τηλεφωνικά και όταν ο συνταξιούχος μετέβη σε ΑΤΜ τράπεζας ο επιτήδειος τον έπεισε να μεταφέρει σε λογαριασμό τρίτου το χρηματικό ποσό των 6600 ευρώ.

Το θύμα απευθύνθηκε στις Αρχές και έκανε μήνυση κατά αγνώστου

