Ρώσος συνελήφθη γιατί είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα, τα χρώματα της Ουκρανίας

Η ρωσική αστυνομία άσκησε δίωξη σε βάρος κατοίκου της Μόσχας, ο οποίος κατηγορείται ότι δυσφήμησε το ρωσικό στρατό επειδή έβαψε τα μαλλιά του μπλε και κίτρινα, στα χρώματα της Ουκρανίας.

Ο Στανισλάβ Νετέσοφ μετέβη στις 28 Απριλίου σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Μόσχας αφού την προηγουμένη είχε δεχθεί επίθεση, είχε ξυλοκοπηθεί και του είχαν κλέψει το τηλέφωνό του, σύμφωνα με την οργάνωση OVD-Info, η οποία παρακολουθεί την καταστολή φωνών που επικρίνουν το Κρεμλίνο και με την οποία ήρθε σε επαφή ο ενδιαφερόμενος.

«Εκτιμώντας ότι η κόμμωση του Νετέσοφ συμβολίζει την Ουκρανία και δυσφημεί το ρωσικό στρατό, η αστυνομία άσκησε δίωξη σε βάρος του» εξηγεί η OVD-Info, η οποία αναφέρει πως ο κατηγορούμενος κινδυνεύει πλέον με πρόστιμο εξαιτίας των κίτρινων, μπλε και πράσινων μαλλιών του.

«Εξάλλου οι δυνάμεις της τάξης πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα του νεαρού άνδρα. Είπαν επίσης στον Νετέσοφ ότι θα τον κάνουν 'να φιλήσει τη γενέτειρα γη του μέσα στα χαρακώματα' και του επέδωσαν κλήση για το στρατολογικό κέντρο» συνεχίζει η οργάνωση.

Από το Φεβρουάριο 2022 που εισέβαλε στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει αρχίσει μια ανελέητη καταστολή των επικριτών του Κρεμλίνου, ιδιαίτερα αυτών, ανώνυμων ή διάσημων, που καταγγέλλουν αυτό τον πόλεμο.

Μεταξύ των πρόσφατων υποθέσεων, μια μοσχοβίτισσα παιδίατρος, η 67χρονη Ναντέζντα Μπουιάνοβα, προφυλακίσθηκε στις 25 Απριλίου, με τις αρχές να την κατηγορούν ότι παραβίασε δικαστικό έλεγχο που της επιβλήθηκε το Φεβρουάριο και με την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της για δυσφήμηση του στρατού.

Η Μπουιάνοβα διώκεται επειδή στη διάρκεια ιατρικής εξέτασης φέρεται να είπε στη χήρα ενός ρώσου στρατιώτη, που σκοτώθηκε στην Ουκρανία, και στο παιδί της ότι ο νεκρός πατέρας ήταν «θεμιτός στόχος».

Ο Αλεξάντρ Μπαστρίκιν, επικεφαλής της πολύ ισχυρής ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής, του οργάνου που αναλαμβάνει τις πιο σημαντικές ποινικές έρευνες, είχε τότε ζητήσει ο ίδιος προσωπικά να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος της γιατρού, η οποία κινδυνεύει τώρα με φυλάκιση έως πέντε ετών.

Χιλιάδες δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πολιτικοί αντίπαλοι και απλοί πολίτες που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκονται στη φυλακή και υφίστανται διώξεις επειδή κατήγγειλαν την εισβολή στην Ουκρανία και τις βιαιοπραγίες του ρωσικού στρατού.

Δεκάδες απ' αυτούς έχουν καταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.