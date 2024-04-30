Υπάρχει κίνδυνος ο ιός της γρίπης των πτηνών H5N1 να εξαπλωθεί σε αγελάδες σε άλλες χώρες πέραν των ΗΠΑ μέσω των μεταναστευτικών πουλιών, προειδοποίησε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Με τον ιό να μεταφέρεται ανά τον κόσμο από τα μεταναστευτικά πουλιά, σίγουρα υπάρχει κίνδυνος να μολυνθούν αγελάδες σε άλλες χώρες», δήλωσε η Γουενκίνγκ Ζανγκ, η επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμματος για τη Γρίπη του ΠΟΥ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Η αξιωματούχος επανέλαβε ότι ο ΠΟΥ θεωρεί συνολικά χαμηλό τον κίνδυνο από τον ιό αυτόν για τη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες, ο Οργανισμός είχε εκφράσει τον φόβο ότι ο ιός Η5Ν1, που στους ανθρώπους οι οποίοι μολύνθηκαν μετά την επαφή τους με άρρωστα ζώα είχε «εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας», θα προσαρμοστεί και θα είναι ικανός να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

