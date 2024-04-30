Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας του 75χρονου Λεωνίδα Χατζημιχάλη, τον Αύγουστο του 2022 στη Σάμο.

Το θύμα, κάτοικος Παλαιοκάστρου Σάμου, είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του σε ερημική τοποθεσία κοντά στην Ψιλή Άμμο, αφού είχε αργήσει να επιστρέψει στο σπίτι.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη σήμερα (30-04-2024) λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Σάμο, με σχετικό ένταλμα δικαστικής Αρχής, 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 48χρονος δράστης, βραδινές ώρες της 04-08-2022 πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο το θύμα και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον χώρο του εγκλήματος και σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.