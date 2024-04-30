Ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία επικεφαλής της Κριμαίας δήλωσε σήμερα πως πύραυλοι μακρού βεληνεκούς ATACMS καταρρίφθηκαν πάνω από τη χερσόνησο, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ ανήρτησε στο Telegram μια φωτογραφία που δείχνει αυτό που περιέγραψε ως υποπυρομαχικά πυραύλων ATACMS που δεν έχουν πυροδοτηθεί.

Ο Αξιόνοφ δεν διευκρίνισε πότε και πόσοι πύραυλοι καταρρίφθηκαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν μυστικά τις τελευταίες εβδομάδες πυραύλους μακρού βεληνεκούς στην Ουκρανία, η οποία τους έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα δύο φορές, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Σε δημοσίευμά του το BBC, το οποίο επικαλείτο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η Ουκρανία είχε αρχίσει ήδη να χρησιμοποιεί, για πρώτη φορά, βαλλιστικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς ATACMS κατά της Ρωσίας, οι οποίοι παρασχέθηκαν κρυφά από τις ΗΠΑ.

Τα όπλα στάλθηκαν ως μέρος ενός προηγούμενου πακέτου υποστήριξης των ΗΠΑ, και έφτασαν αυτόν τον μήνα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν ανακοινώθηκαν δημόσια για τη διατήρηση της «επιχειρησιακής ασφάλειας» της Ουκρανίας.

Οι πύραυλοι ATACMS έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά για να χτυπήσουν ρωσικούς στόχους στην κατεχόμενη Κριμαία, ανέφερε το BBC.

Το μεγαλύτερου βεληνεκούς ATACMS δίνει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει βαθύτερα σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία. Ιδιαίτερα βάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κόμβους εφοδιασμού.

