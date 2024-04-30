Ο Γέχια Χαμούντα, που γεννήθηκε πρόωρα κατά δύο μήνες ενώ μαινόταν ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέρθηκε στο νότιο τμήμα του θύλακα καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα όπου νοσηλευόταν.

Εγκλωβισμένοι στο βόρειο τμήμα, οι γονείς του έχουν να τον δουν από τότε.

Η μητέρα του Σόντος και ο πατέρας του Ζακάρια κοιτούν φωτογραφίες του Γέχια, που τώρα είναι πέντε μηνών, σε ένα κινητό τηλέφωνο στο σπίτι τους στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, που έχει αποκοπεί από το νότιο τμήμα από ισραηλινά στρατιωτικά σημεία ελέγχου.

Δείτε το βίντεο του Reuters:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Σόντος δήλωσε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να διανύσει κανείς την απόσταση των 30 χιλιομέτρων από την Τζαμπάλια στη Ράφα.

«Υπάρχουν τεθωρακισμένα και μπουλντόζες. Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούμε να πάμε», δήλωσε. «Θα μας σκότωναν. Φοβάμαι ότι ο γιος μας θα καταλήξει να ζει μόνος του».

Ο Γέχια γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου, επτά εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ, σε μια επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ισραηλινό απολογισμό.

Πάνω από 34.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας κατά την επίθεση του Ισραήλ, που έχει μετατρέψει σε ερείπια το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους αυτού, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Καθώς οι επικοινωνίες είχαν διακοπεί, χρειάστηκαν τρεις μήνες για να μπορέσουν οι γονείς του Γέχια να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν στη Ράφα και να βεβαιωθούν ότι είναι καλά. Εκείνοι έμειναν πίσω στην Τζαμπάλια, φοβούμενοι ότι δεν θα είχαν πού να μείνουν στη Ράφα.

«Ύστερα από τρεις μήνες, είδα τη φωτογραφία του στο κινητό. Θέλω να τον αγκαλιάσω. Θέλω να τον θηλάσω. Κάθε μέρα, πονά η καρδιά μου. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό», δήλωσε η Σόντος.

Ο Γέχια δέχεται τη φροντίδα του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο των Εμιράτων στη Ράφα.

Η Αμάλ Αμπού Χάτλα, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του Γέχια ήταν δύσκολη όταν έφθασε από τη βόρεια Γάζα.

«Ύστερα από μία εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε αλλά χάσαμε την επαφή με τους γονείς του, σε σημείο που θεωρήσαμε ότι οι γονείς είχαν γίνει μάρτυρες (είχαν σκοτωθεί)», δήλωσε.

Η ίδια είπε ότι ο Γέχια έγινε «ο γιος της μονάδας νεογνών», με τον καθένα να αναλαμβάνει προσωπικά τη φροντίδα του: «Όλοι τον λατρεύουν, τον προσέχουμε πολύ».

Στην Τζαμπάλια, ο πατέρας του, ο Ζακάρια, ανυπομονεί να τον ξαναδεί: «Η μόνη μου επιθυμία στη ζωή είναι να κρατήσω στα χέρια μου τον γιο μου και ο Θεός να μας ενώσει και πάλι με τον γιο μας», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.