Ποντολιάκ: Το λέμε ευθέως… Να τι χρειαζόμαστε από τη Δύση για να κερδίσουμε τη Ρωσία 

Μεγάλη ποσότητα βαρέων όπλων ζητά το Κίεβο για να υπερισχύσει της Μόσχας στον ουκρανικό πόλεμο που μαίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου.



«Για να το πούμε ευθέως - για να τερματίσουμε τον πόλεμο χρειαζόμαστε ισοτιμία βαρέων όπλων» (με τη Ρωσία) δήλωσε τη Δευτέρα ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.