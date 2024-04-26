Έχοντας συμπληρώσει τα 100 χρόνια της, η 'Αννα Λαζαρίδου από την Κυψέλη καταγράφεται πλέον ως η γηραιότερη ασθενής στη χώρα μας -και μία από τις λιγοστές αιωνόβιες παγκοσμίως- που υποβλήθηκε σε καρδιολογική επέμβαση.

Η 100χρονη ασθενής, η οποία έπασχε από σοβαρή ασβεστοποιό στένωση της αορτικής βαλβίδας, υποβλήθηκε στη μέθοδο TAVI από τη Β' Καρδιολογική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν με επικεφαλής τον καθηγητή Σάββα Τουμανίδη και τον επεμβατικό καρδιολόγο Βάιο Τζίφο, με εξαιρετικά αποτελέσματα, και πλέον έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Λίγα χρόνια πριν, η περίπτωσή της θα εθεωρείτο ανεγχείρητη, καθώς το υψηλό χειρουργικό ρίσκο και οι συνακόλουθες επιπλοκές θα καθιστούσαν μια χειρουργική επέμβαση απαγορευτική.

«Η μέθοδος TAVI που έχει πλέον καθιερωθεί παγκοσμίως ως κύρια και ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς άνω των 75 ετών ή υψηλού χειρουργικού κινδύνου, βασίζεται στη διαδερμική αντικατάσταση της στενωμένης αορτικής βαλβίδας χωρίς χειρουργική επέμβαση. Η διαδικασία προσομοιάζει σε εκείνη της στεφανιογραφίας, διαρκεί περίπου μία ώρα, έχει διάρκεια νοσηλείας 2-4 ημέρες και οδηγεί άμεσα σε βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Πραγματοποιείται χωρίς διάνοιξη θώρακα, χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς και χωρίς γενική αναισθησία. Αν δεν αντικατασταθεί έγκαιρα η στενωμένη αορτική βαλβίδα, η ποιότητα ζωής θα αλλάξει δραματικά και το προσδόκιμο επιβίωσης θα μειωθεί σημαντικά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου.

«Η κυρία Λαζαρίδου, παρά τα 100 χρόνια της, είναι ανεξάρτητη, ζει μόνη της και έχει επιστρέψει στους καθημερινούς της ρυθμούς. Η ίδια συγκατατέθηκε στη δημοσιοποίηση της επέμβασης γιατί θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελεί πρότυπο για όλους μας, καθώς στέλνει το μήνυμα πως η ζωή έχει αξία και οφείλουμε να την προασπίζουμε με κάθε μέσο, πέρα από ηλικιακούς φραγμούς. Εμείς από την πλευρά μας την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί αποτελεί όχι απλώς παράδειγμα, αλλά και πηγή έμπνευσης», τονίζει ο Βάιος Τζίφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.