Πύργος: 21χρονος και δυο 17χρονοι έδειραν ανήλικο

Σε σχηματισμό δικογραφίας για υπόθεση ξυλοδαρμού ενός ανηλίκου, στον Πύργο, προχώρησε η Αστυνομία, με κατηγορούμενους δύο 17χρονους και έναν 21χρονο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με συνεργούς τους, επιτέθηκαν στον 17χρονο γιό του και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

Μετά την καταγγελία παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του ανήλικου θύματος, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων, για πρόκληση σωματικών βλαβών εξύβριση και απειλή, θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Επίσης, σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.