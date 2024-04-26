Irina Shayk: Ο Tom Brady είναι παρελθόν και ο Tom Cruise το νέο της «θήραμα»

Η Irina Shayk φέρεται να αναζητά νέο σύντροφο μετά την αποτυχία της σχέσης της με τον Tom Brady, τουλάχιστον σύμφωνα με το «Page Six». Σύμφωνα με μια πηγή, η 38χρονη Ρωσίδα ψάχνει για νέο σύντροφο σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ψάχνει σύντροφο, αλλά η δεξαμενή των ραντεβού της είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων (...) Χρειάζεται φήμη, καλή εμφάνιση και χρήματα. Πόσα από αυτά υπάρχουν;», δήλωσε ο ίδιος άνθρωπος στο «Page Six».

Η Irina Shayk με το βλέμμα στραμμένο στον Tom Cruise;

Η ίδια πηγή ανέφερε, επίσης, ότι το μοντέλο καλοβλέπει τον Tom Cruise για νέο της σύντροφο, αφού ο ηθοποιός χώρισε πρόσφατα από τη Ρωσίδα κοσμική Elsina Khayrova. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun», οι δυο τους έδωσαν τέλος στο ειδύλλιό τους τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 61χρονος ηθοποιός ήταν πολύ ερωτευμένος με τη νεαρή Ρωσίδα και ότι έβαλαν τέλος στη σχέση τους λόγω της ανησυχίας της ομάδας του Τομ Κρουζ να διατηρήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της όγδοης ταινίας «Mission Impossible».

Η Irina Shayk και ο θρύλος του NFL εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μαζί τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού πρώτα είχαν συναντηθεί σε ένα γάμο στην Ιταλία τον Ιούνιο. Τον περασμένο Οκτώβριο τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά έκαναν λόγο για χωρισμό μεταξύ των δύο.

Πηγή: skai.gr

