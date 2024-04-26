Την καταγγελία ότι δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων επειδή κατέθεσαν κάποια έγγραφα ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, για το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, έκαναν στον ΣΚΑΙ πολίτες.

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι από το 2022, πάνω από 100.000 άνεργοι πάνω από 5 χρόνια έκαναν την διαδικασία και πήραν εφάπαξ 300 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα σαν αυτό της καταγγελίας, αλλά εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε οι πολίτες μπορούν να καλέσουν στο 1555 και να καταθέσουν το πρόβλημα ώστε εάν έχει γίνει κάποιο λάθος, να επιλυθεί.

Πηγή: skai.gr

