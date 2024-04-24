Τις προηγούμενες εβδομάδες οι ΗΠΑ έστειλαν υπό άκρα μυστικότητα πυραύλους ATACMS μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και χρησιμοποιήθηκαν ήδη πριν από λίγες ημέρες, επιβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι πύραυλοι συμπεριλαμβάνονταν σε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, το οποίο ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις 12 Μαρτίου, είπε ο ίδιος αξιωματούχος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των πυραύλων που παραδόθηκαν.

Πύραυλοι αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα ξημερώματα της 17ης Απριλίου σε ουκρανική επίθεση εναντίον ρωσικού στρατιωτικού αεροδρομίου στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η αποστολή πυραύλων ATACMS (Army Tactical Missile Systems) -με βεληνεκές έως και 300 χλμ.- στην Ουκρανία αποτελούσε επί μήνες αντικείμενο συζήτησης στο επιτελείο του προέδρου Μπάιντεν. Πύραυλοι ATACMS μεσαίου βεληνεκούς είχαν παραδοθεί στην Ουκρανία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το Πεντάγωνο αρχικά αντιτάχθηκε στην παραχώρηση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, θεωρώντας πως είναι δυσαναπλήρωτοι και θα υποβαθμιζόταν η στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ. Παράλληλα, εκφράζονταν ανησυχίες ότι η Ουκρανία θα τους χρησιμοποιούσε για να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος, σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα.

Καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση του Λευκού Οίκου - σύμφωνα πάντα με τον ίδιο αξιωματούχο - ήταν ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν στην Ουκρανία βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύτηκαν από τη Βόρεια Κορέα, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Συνεκτιμήθηκαν επίσης τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών υποδομών ζωτικής σημασίας. «Είχαμε προειδοποιήσει τη Ρωσία για αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.



Στα τέλη Ιανουαρίου, αμβλύνθηκε η ανησυχία του Πενταγώνου για την αναπλήρωση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που θα παραδίδονταν στην Ουκρανία, με την απόκτηση νέων από τη βιομηχανία Lockheed-Martin.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν συμφώνησε στα μέσα Φεβρουαρίου να στείλει πυραύλους ATACMS μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, κατόπιν σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

Το αγκάθι εκείνη την περίοδο ήταν ότι είχαν εξαντληθεί οι επιλογές χρηματοδότησης με το αδιέξοδο στο Κογκρέσο να εμποδίζει την έγκριση περαιτέρω βοήθειας για την Ουκρανία. Η χρυσή τομή βρέθηκε τελικά τον Μάρτιο, με τον πρόεδρο Μπάιντεν να ζητά την αποστολή πυραύλων ATACMS μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία υπό άκρα μυστικότητα, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για να μη χαθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού, εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η αμερικανική βοήθεια θα κρατήσει την Ουκρανία «μέσα» στον πόλεμο. Η νίκη είναι διαφορετικό ζήτημα σχολιάζει το Associated Press.

Πηγή: skai.gr

