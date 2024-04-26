«H μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Θα γίνει το 3 στα 3;

Γυναικεία υπόθεση το σημερινό επεισόδιο και ο Μάρκος υποδέχεται τέσσερα κορίτσια, με όρεξη για μαγειρική και στόχο να διεκδικήσουν τη νίκη και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Οι προηγούμενες νικήτριες Εύη και Ιωάννα διαγωνίζονται απέναντι στην Ελεάννα και τη Χριστιάννα.

Η συνεργασία της Εύης και της Ιωάννας πήγε πολύ καλά για δύο συνεχόμενες φορές και σήμερα ξαναμπαίνουν στην κουζίνα για να μαγειρέψουν μία «πειραγμένη», πασχαλινή συνταγή,– «μαγειρίτσα με μανιτάρια». Θα τριτώσει η νίκη και η χαρά των κοριτσιών μετά από την κριτική του Έκτορα; Τι παθαίνει η Εύη όταν τελειώνει η προετοιμασία του πιάτου;

Ο νέες παίκτριες, πριν πιάσουν τις κουτάλες, αρχίζουν τις εξομολογήσεις: η Ελεάννα χρειάστηκε να χάσει δύο φορές από 30 κιλά και αυτό την ώθησε να γίνει personal trainer ενώ ασχολείται και με τα social media, μέσα από τα οποία γνώρισε τη συμπαίκτριά της, Χριστιάννα. Οι δυο τους έχουν πολύ άγχος κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους αλλά τελικά βγάζουν πιάτο - «γαρίδες κοκκινιστές με πουρέ πατάτας». Θα είναι τόσο καλό ώστε να διακόψουν την επιτυχημένη πορεία των αντιπάλων τους;

Δείτε το trailer:

